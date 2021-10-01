В Москве задержан еще один представитель КПРФ

В Москве задержан заведующий отделом протестной работы столичного горкома КПРФ Павел Иванов, который с 24 сентября находился в здании горкома компартии на Симферопольском бульваре, оцепленном сотрудниками правоохранительных органов.

«Меня задержали», – сообщил Иванов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что московский горком КПРФ отменил назначенную на 2 октября акцию протеста против результатов парламентских выборов в связи с массовыми задержаниями участников предыдущих акций и подготовкой к памятным мероприятиям событий 1993 года.

Коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не мнее, после схода 20 сентября, где было около 300 человек, были задержаны десятки ее участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября».

В числе задержанных юрист МГК Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.10.21

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