ЧП в Москве: около Хованского кладбища произошел крупный пожар

Сегодня около Хованского кладбища в Москве произошел крупный пожар: загорелось складское помещение. В результате ЧП огонь распространился по всей площади строения, произошло обрушение кровли.
Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сообщение о пожаре (ул. Адмирала Корнилова, владение 18) поступило в 10:36. К настоящему времени возгорание локализовано. В тушении принимают участие более 100 человек личного состава, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.
Дальнейшая информация уточняется.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 01.10.21
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