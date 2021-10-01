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Суббота, 2 октября 2021, 13:50 мск

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ЧП в Москве: около Хованского кладбища произошел крупный пожар

Фото: официальный сайт ГУ МЧС по г. Москве

Сегодня около Хованского кладбища в Москве произошел крупный пожар: загорелось складское помещение. В результате ЧП огонь распространился по всей площади строения, произошло обрушение кровли.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сообщение о пожаре (ул. Адмирала Корнилова, владение 18) поступило в 10:36. К настоящему времени возгорание локализовано. В тушении принимают участие более 100 человек личного состава, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.

Дальнейшая информация уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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