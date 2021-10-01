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Суббота, 2 октября 2021, 13:50 мск

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В Москве задержан глава фракции КПРФ в столичном парламенте

В Москве задержан руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин. Об этом сообщил лидер московского горкома компартии Валерий Рашкин в соцсетях.

Другие подробности пока не утоняются.

Ранее сообщалось, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не мнее, после схода 20 сентября, где было около 300 человек, были задержаны десятки ее участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября».

В числе задержанных заведующий отделом протестной работы столичного горкома КПРФ Павел Иванов, юрист Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Всего по подсчетам КПРФ, под санкциями оказались порядка 100 человек.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.10.21

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