«Не может не внушать тревогу…» Собянин допустил ужесточение ковид-ограничений в Москве

Подъем уровня заболеваемости коронавирусом в Москве «не может не внушать тревогу». Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, выступая сегодня на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с covid-19. По его словам, в случае ухудшения ситуации потребуется ужесточение ограничений.

Мэр обратил внимание, что в Москве за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла примерно на 30%, госпитализация заболевших увеличилась более чем на 20%. По его мнению, такая ситуация требует ужесточения контроля за соблюдением санитарных правил.

«Необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как мы всегда делали во время роста заболеваемости. В последние выходные мы вынуждены были применить административные наказания к 34 крупными торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации», – сказал Собянин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Мэр Москвы подчеркнул, что столичные власти контролируют ситуацию с коронавирусом, и в случае ее ухудшения будут принимать необходимые меры.

В настоящее время в Москве, как и в целом в России, отмечен очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено более 25 тысяч новых случаев covid-19. Самое большое число пациентов зафиксировано в российской столице – 4410. Это максимальное количество с середины июля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

Врач посоветовал россиянам укреплять иммунитет глинтвейном. / Клинт Иствуд отсудил $6,1 млн у литовской компании за фейковую рекламу. / «Ничего особенного там нет»: в Кремле оценили «досье Пандоры». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»