«Это подтянуло цены»: экономика еще не вышла из ковидного кризиса

Повсеместный рост цен на товары объясняется тем, что экономика еще не вышла из ковидного кризиса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сейчас негативным образом на ситуацию влияет отложенный повышенный спрос, и пока говорить о выходе из кризиса преждевременно.

Эксперт обратил внимание, что нынешний глобальный кризис существенно отличается от предыдущих, которые начинались, например, финансовым взрывом – как в 2008 году. «Прежде всего локдауны закрыли услуги. Это была рецессия потребления богатых, потому что дорогие услуги – путешествия, туризм, рекреация, музеи и так далее все-таки потребляет на 20% богатый или квинтиль, как мы говорим. Это все упало, и это потянуло за собой безработицу у тех, кто их обслуживает, и вообще всей экономики. Но при этом произошла накачка средств из Центральных банков и минфинов населению. Бедные пошли с ними потреблять чего-то как-то. У богатых – им тоже перепало – это все бросилось на фондовые рынки и в недвижимость. Это первый кризис в истории человечества, тем более очень тяжелый, в котором растут цены акций, цены на недвижимость и падает число банкротств – упали в разгар кризиса, потому что деньги очень дешевые», – пояснил Григорьев.

Экономист также отметил, что в нынешнем кризисе необычным было его начало и оживление после него. «Поскольку до сих пор локдауны держат значительную часть и туризма, и рекреации и всего прочего во всех странах, даже те, кто открылись, они не открылись так, как они были открыты в 19-м году. Там все равно дистанция – кто-то не открылся, кто-то боится. Средиземноморская огромная курортная территория, бывшая Римская империя, – она два сезона потеряла… Оживление началось на обычных товарах, ну полгода-год люди не покупали товаров обычных – рубашек, машин», – констатировал он.

«В конце концов у них (людей) оказались вынужденные сбережения, потому что им не давали тратить и, вместо поездки в отпуск, кто-то начал вкладывать в акции. Напомню, у нас удвоилось количество акционеров на ММВБ. Причем, люди покупали дешевые акции, не те, которые доходные, а дешевые просили, люди экспериментировали. Вот это такая обстановка», – отметил Григорьев.

Как подчеркнул эксперт, сейчас еще рано говорить о подъеме экономики – это «неожиданно посреди довольно раннего оживления спрос на обычные товары потянул спрос на обычные ресурсы». «Поэтому с конца 20-го, особенно в 21-м году – рост цен на металлы, кое-что из продовольствия, ну и энергоносители. Поэтому то, что мы наблюдаем в Европе по росту на сырьевых рынках. И это ударило чуть-чуть по нам: с одной стороны, мы зарабатываем, с другой – что-то нам дорого, внутри это подтянуло цены, к сожалению, для автомобилистов, потому что бензин вздорожал во всем мире. Вот эта общая картина, и есть отдельные драмы отдельных товаров – нефти, газа», – пояснил он.

«Важно понимать, что это еще не подъем в мире, если мерить ВВП. Но это подъем, если мерить покупками товаров обычных и промышленным производством», – уточнил Григорьев.

Москва, Мария Соколова

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