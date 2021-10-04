Владимирская и Тамбовская области получили новых губернаторов: Путин подписал указы

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых руководителей Владимиркой и Тамбовской областей. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Согласно решению главы государства, временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области станет депутат Госдумы от «Единой России» Александр Авдеев. Владимир Сипягин, планировавший стать депутатом нижней палаты российского парламента от ЛДПР, освобожден от должности главы региона.

Врио губернатора Тамбовской области назначен Максим Егоров, ранее занимавший пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он сменит ушедшего в отставку Александра Никитина.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

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