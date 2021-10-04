В России официально появился новый праздник – День отца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом празднике – День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября. Документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца», – говорится в указе, подписанном главой государства сегодня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

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