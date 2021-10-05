В Москве возбуждено 75 уголовных дел о поддельных ковид-справках

В Москве с начала 2021 года возбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта поддельных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвинение предъявлено 30 гражданам.

В то же время в Роскомнадзор направлены письма о блокировке более 470 Интернет-ресурсов, предоставляющих «услуги» по оформлению фиктивных медицинских документов, из которых 80 уже заблокировано, уточнила Волк.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.10.21

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