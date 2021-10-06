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Среда, 6 октября 2021, 18:29 мск

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Мосгордума решила продолжить работу дистанционно

Московская городская дума продолжит работу в удаленном формате до конца года. Такое решение было принято сегодня на заседании столичного парламента. За проголосовал 31 депутат, против дистанционки высказалось шестеро народных избранников.

Таким образом в четвертом квартале все пленарные заседания, работа комиссий, собрания фракций будут проводиться в режиме видеоконференции.

Предложение о переходе на дистанционный формат работы внес глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Москве.

Москва, Мария Соколова

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