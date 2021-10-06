«Системе уже никто не доверяет из нормальных людей»: депутаты в Мосгордуме обрушились с критикой на суды

В российской судебной системе очень серьезные проблемы, которые ярко проявились после выборов в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании столичного парламента при обсуждении вопроса о назначении новых мировых судей. По его словам, в отношении задержанных и арестованных коммунистов, публично выступающих за отмену итогов онлайн-голосования, было нарушено законодательство.

«Сначала партия власти провела выборы с кучей фальсификаций. Теперь фактически отлавливает наших граждан, тех, кто не побоялся выйти и заявить о своем праве на честные выборы на встречах с депутатами Госдумы. Более того, их отлавливают и сажают за решетку, и судят тех, кто не согласен с результатами выборов. За последние две недели в Москве задержаны и подвергнуты различным репрессиям более ста человек. Многим из них вменяют наказание за репосты в соцсетях, информирующие о встречах с депутатами», – отметил Зюганов, подчеркнув, что встреча депутатов с населением, согласно действующему законодательству, не нуждается в согласовании и подается в уведомительном порядке в органы власти, что было сделано.

При этом, как отметил парламентарий, законодательство нарушается даже в отношении кандидатов в депутаты Госдумы. «Особый случай, это задержание руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина Николая Григорьевича, к которому была применена физическая сила. К слову, Николай Григорьевич до сих пор является кандидатом в депутаты Госдумы, и поэтому судебные действия в отношении его в рамках уголовного и административного кодекса возможно только с санкции прокурора РФ. Самое интересное, что этой санкции нигде не было. Многие говорят, что санкция прокурора до объявления выборов нужна была. У нас есть Елена Янчук и Сергей Обухов, которых также задерживали без санкции прокурора», – подчеркнул Зюганов.

«По нашему мнению, в судебной системе явно присутствуют какие-то очень серьезные проблемы. И лицам, которые принимают решение и организовывают задержание, к сожалению, плевать на все законы», – подытожил депутат, сообщив, что его фракция отказывается голосовать за назначение судей.

Депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин также поддержал позицию коммунистов и воздержался от голосования, заявив, что нынешняя судебная система абсолютно неприемлема. «Хотел бы оттолкнуться от замечания, дескать, какие там фальсификации – суд же это не подтвердил… Вот я даже не стал обращаться в суд по фальсификации моих выборов в Центральном округе, потому что я знаю, что суд естественно встанет на сторону фальсификаторов. Проблема-то в том, что судебной системе уже никто не доверяет из нормальных людей в нашей стране. А вот эти назначения, которые мы сейчас производим, мне они напоминают песню Pink Floyd о кирпиче в стене. Там про учителей шла речь, что тоже для нашей страны актуально, но уж судьи точно являются кирпичами в этой стене. Какими бы ни были честными кандидаты, которых мы сегодня назначаем, они встраиваются в систему, которая абсолютно неприемлема, порочна. Поэтому я воздержусь при голосовании по данному вопросу», – заключил Митрохин.

Тем не менее, в итоге большинством голосов депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении мировых судей в Москве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.10.21

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