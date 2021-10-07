Попытка убийства и угроза полиции: СКР раскрыл новые детали резонансного ЧП в московском метро

Стали известны новые подробности резонансного ЧП в московском метро, где трое приезжих жестоко избили молодого человека, заступившегося за девушку. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, действия нападавших квалифицированы как попытка убийства. При этом выяснилось, что при задержании фигуранты угрожали полицейским.

Речь идет о ЧП, которое произошло вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Пострадавший был госпитализирован. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестанца, арестованы.

Сегодня Следственный комитет раскрыл новые детали ЧП. «Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – пояснила Петренко.

Кроме того, по ее словам, получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум сотрудникам правоохранительных органов колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик.

«В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – уточнила официальный представитель СКР, заверив, что следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям всех соучастников.

«В связи с резонансом этого происшествия подразделение СК России оперативно направило ходатайство о передаче уголовного дела, возбужденного органами полиции по статье УК РФ о хулиганстве, в органы Следственного комитета. Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы», – отметила Петренко.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.21

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