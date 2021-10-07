«Государство само создало условия для незаконности»: Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе

Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. Об этом заявила глава правового управления Ростуризма Наталья Смирнова на совещании в комитете Совета Федерации по социальной политике. По ее словам, разрабатываемый сейчас ведомством закон призван урегулировать все вопросы.

Смирнова обратила внимание, что внесенные в 2019 году поправки в Жилищный кодекс запретили гостиничную деятельность в частном секторе, переведя ее в «серую зону». «Люди, которые вели до определенного момента бизнес совершенно законно, сейчас находятся в недоумении, что государство само создало для них условия, при которых из деятельность законно невозможна, и за это же начинает наказывать», – отметила она.

Как пояснила представитель Ростуризма, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию, в закон об основах туристской деятельности вводится понятие «гостевой дом». «Требования, в частности, к максимальной этажности и количеству комнат, в которых будут оказываться услуги, – эти параметры будут определяться субъектами РФ с учетом местных особенностей. Будут приняты правила оказания услуг гостевого дома, которые будут утверждаться правительством РФ», – сообщила она.

«Деятельность гостевых домов будет осуществляться в уведомительном порядке. Владельцы будут направлять уведомление в федеральное агентство по туризму, в котором будет содержаться и декларация, что данные средства размещения соответствуют установленным обязательным нормам. Соответственно, федеральное агентство по туризму будет вести реестр таких гостевых домов, который будет размещаться на нашем официальном сайте. И для таких объектов будет введена классификация, но она будет являться добровольной», – пояснила Смирнова.

Кроме того, будущий закон будет устанавливать обязанность по предоставлению сведений в органы миграционного учета, в том числе, в электронной форме через портал госуслуг, как это сейчас действует для клиентов гостиниц.

Планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Однако эта дата и детали документа могут измениться, так как проекту еще предстоит пройти правовую оценку в Минюсте, утверждение в правительстве с последующим принятием в парламенте.

Москва, Мария Соколова

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