«Страна продолжает нищать и вымирать ударными темпами»: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл подробности вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил сегодня на брифинге в Госдуме председатель ЦК компартии, в разговоре с главой государства он рассказал о своих предложениях по выходу страны из системного кризиса, обратив внимание, что без принятия бюджета развития Россия не сможет войти в пятерку ведущих экономик мира, как было установлено в президентском послании.

«Вчера подробно в течение часа мы обсуждали наши предложения с президентом страны. До этого вместе со всеми лидерами фракций высказали свои оценки прошедшей выборной кампании. Мы считаем, что выборная кампания должна была ответить на главный вопрос – каким образом страну вытаскивать из системного кризиса. Что делать, чтобы темпы экономического развития были выше мировых, каким образом провести так финансово-экономическую деятельность и принять бюджет, который позволил бы выйти на темпы выше мировых – они должны быть как минимум 3,5%. В противном случае, мы не выполним установку президентского послания – войти в пятерку ведущих экономик мира. При тех темпах, которые сложились будем не 12-е как сегодня, а 15-е», – рассказал Зюганов после первого заседания фракции КПРФ в Госдуме, на котором он вновь был избран лидером парламентского объединения.

Политик обратил внимание на актуальные проблемы страны и сообщил, что коммунисты подготовили 21 отраслевую программу, первые 15 позиций будут внесены в парламент в течение ближайших двух месяцев. «Страна продолжает вымирать ударными темпами. За прошедшие два года мы потеряли миллион своих соотечественников. А с 91-го года только русские потеряли 20 миллионов, и русские области вымирают в 2-3 раза быстрее остальных. Поэтому я вчера настаивал на том, чтобы на Госсовете уже в этом году был рассмотрен этот вопрос и даны все необходимые поручения. Чтобы остановить это явление, надо принимать качественно иной бюджет, в котором будут огромные средства на поддержку тех, кому сегодня очень тяжело. Для этого надо принимать прожиточный минимум 25 тысяч и более. Наш закон на этот счет готов», – подчеркнул он.

При этом Зюганов отметил, что для россиян «большой бедой является рост цен и дальнейшее обнищание». «Страна нищает, олигархи жиреют и не хотят платить даже настоящие нормальные налоги. У нас готов закон о регулировании цен на товары первой необходимости и лекарства. Его уже наша команда вносила несколько раз. Мы надеемся, что те, кто назвался «Новыми людьми», жириновцы поддержат нас. Это будет проверка «Единой России», насколько она отвечает запросам граждан, которые живут в нищете и не в состоянии свести концы с концами», – сказал он.

Также лидер КПРФ отметил, что для молодого поколения принципиально важен закон – образование для всех. «Готовили профессионалы. Надеемся, что этот закон тоже получит поддержку. Он, по крайней мере, даст возможность каждому молодому человеку получать вплоть до высшего образование бесплатное и первое рабочее место», – пояснил он.

«Для того, чтобы изменить финансово-экономическую составляющую, иметь бюджет развития, надо принимать в первую очередь закон о национализации минерально-сырьевой базы, о прогрессивной шкале налогов и разумном распределении финансовых доходов от нефтегазовой промышленности. И эти три закона мы уже вносили и надеемся, что они пойдут в первую очередь», – заявил Зюганов.

Кроме того, по его мнению, «в моральном плане мы обязаны поддержать детей войны», которые сегодня получают в деревнях 7-9 тысяч рублей, а в городах – 12-14. «Их осталось 10 миллионов. Мы надеемся, что в этот раз и «Единая Россия» проголосует за этот закон. Он потребует всего около 100 млрд рублей для того, чтобы эти люди получили реальную поддержку. У нас сегодня колоссальные ресурсы – более 14 трлн рублей лежит в Фонде национального благосостояния, а благосостояния у многих нет никакого, и 600 млрд долларов золотовалютных резервов, это 44 трлн. Итого 60 триллионов денег, которые лежат в кубышке и не используются по назначению», – констатировал политик.

«Эти огромные ресурсы, как минимум треть, надо направить на финансирование соответствующих статей бюджета. Поэтому при рассмотрении 28 октября нового бюджета все данные предложения будут внесены», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.10.21

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в выходные. / Гражданин России задержан в Болгарии по делу о промышленном шпионаже. / Риск дестабилизации: в «Газпроме» оценили ситуацию с ценами на газ в Европе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»