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«Речь идет о подонках»: Песков прокомментировал жестокое избиение мужчины в московском метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подонками уроженцев Дагестана, которые жестоко избили в московском метро молодого человека, заступившегося за девушку. При этом в Кремле считают, что этот инцидент не вызывает межнациональной напряженности, отметил он.

«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах – и неважно, какой они национальности», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Как отметил представитель Кремля, «весьма отрадно, что они (избившие мужчину) быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении – следствие и так далее». «Давайте не будем предвосхищать каких-то судебные решении, это не наша компетенция», – добавил Песков.

«Но то, что речь идет о подонках, – это однозначно. К сожалению, подонки – они самой разной национальности», – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Получивший резонанс в СМИ и социальных сетях инцидент в московском метро произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии на перегоне между станциями «Измайловская» и «Партизанская»: по предварительной информации, трое, как стало впоследствии известно, уроженцев Дагестана избили молодого мужчину, вступившегося за девушку, которая сделала замечание компании.

В настоящее время пострадавший мужчина проходит лечение в больнице. Все трое участников инцидента с ним арестованы. Следственный комитет квалифицировал действия нападавших как попытку убийства.

Москва, Светлана Антонова

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