ГК «ПИК» оценила ущерб в 100 млн рублей по уголовному делу бывшего вице-президента компании

Сумма ущерба ГК «ПИК» от действий бывшего вице-президента Александра Лефеля, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, составляет 100 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу девелопера.

«Компания признана потерпевшим и гражданским истцом по делу, и оказывает полное содействие расследованию», – уточнили в пресс-службе ГК «ПИК».

В компании пояснили, что обращение в правоохранительные органы последовало после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах. Речь идет о тендерных процедурах и заключении договоров с подрядчиком на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. «Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла», – пояснили в «ПИКе».

Также в пресс-службе уточнили, что в декабре 2020 и в июне 2021 года было возбуждено два уголовных дела об особо крупном мошенничестве, которые были соединены в одно производство, и соответствующее обвинение в настоящее время предъявлено Лефелю.

Следствие просит Тверской суд заключить его под стражу на два месяца.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.10.21

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