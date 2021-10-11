В Москве открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

В Москве открылось более 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Как пояснили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт или свидетельство о рождении для детей.

Бесплатно провериться на коронавирус, в частности, можно в ГУМе, ЦУМе, ряде других крупных магазинах и некоторых многофункциональных центрах с 10 утра до 10 вечера.

В оперштабе пояснили, что экспресс-тесты на антиген к коронавирусу – это скрининговый метод, который за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. «Экспресс-тесты показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%», – уточняется в сообщении.

В мэрии также отметили, что таким образом социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 – перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска.

«В случае получения положительного результата горожан попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу бесплатно возьмет ПЦР-тест. Там же можно взять маски и перчатки. Таких граждан попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, например, на такси, и оставаться там до получения результата ПЦР, который придет в течение суток. Для этого нужно будет подписать согласие на нахождение дома. Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если его результат окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты», – сообщили в оперштабе.

В мэрии Москвы подчеркнули, что возможность сдать экспресс-тест является примером мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса. «При раннем выявлении COVID-19 можно отложить или вовсе избежать ввод жестких ограничений, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города», – пояснили в оперштабе.

Москва, Светлана Антонова

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