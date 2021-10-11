ЧП в Москве: женщина с двумя детьми упала из окна дома

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей («а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), тела которых с признаками падения с высоты были обнаружены сегодня на Левобережной улице. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, к ЧП причастна женщина, которая самостоятельно взяла детей на руки и упала из окна жилого дома.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, допрашиваются соседи, производится осмотр места происшествия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

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