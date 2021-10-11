российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 октября 2021, 12:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Москве: женщина с двумя детьми упала из окна дома

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей («а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), тела которых с признаками падения с высоты были обнаружены сегодня на Левобережной улице. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, к ЧП причастна женщина, которая самостоятельно взяла детей на руки и упала из окна жилого дома.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, допрашиваются соседи, производится осмотр места происшествия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

«Великая Албания»: МИД России считает неприемлемым заявление Тираны. / Суд отпустил фигуранта дела об отравленном арбузе под домашний арест. / В Москве открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

ГК «ПИК» оценила ущерб в 100 млн рублей по уголовному делу бывшего вице-президента компании

«Речь идет о подонках»: Песков прокомментировал жестокое избиение мужчины в московском метро

Попытка убийства и угроза полиции: СКР раскрыл новые детали резонансного ЧП в московском метро

В Москве возбуждено 75 уголовных дел о поддельных ковид-справках

«Произвол и беззаконие!..» Зюганов заявил о «полицейском беспределе» в Москве

Задержанному в Москве члену КПРФ предъявлено обвинение

В Москве задержан глава фракции КПРФ в столичном парламенте

ЧП в Москве: около Хованского кладбища произошел крупный пожар

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,