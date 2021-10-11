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Понедельник, 11 октября 2021, 17:32 мск

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«Ничего страшного не происходит»: Путин объяснил свой кашель

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель, на который сегодня многие обратили внимание, активным движением на прохладном воздухе. Глава государства заверил, что «ничего страшного не происходит».

На совещании по развитию агропромышленного комплекса России на кашель президента обратила внимание, в том числе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ответ Путин заверил, что беспокоиться не о чем.

«Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Все хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит», – сказал глава государства, слова которого цитирует РИА «Новости».

Telegram: Путин прокомментировал свой кашель

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