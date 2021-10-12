Путин поручил индексировать федеральные соцвыплаты по фактической инфляции

Президент РФ Владимир Путин поручил провести в 2022 году индексацию социальных выплат, финансируемых из федерального бюджета, на уровень фактической инфляции. Об этом глава государства сказал сегодня на встрече в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва.

«На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике и у нас ещё есть вопросы: да, она [экономика] в целом восстановилась, как мы говорим, до докризисного уровня, но проблем ещё достаточно, в том числе инфляция. Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8 процента», – констатировал Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом глава государства подчеркнул, что «более высокая инфляция, конечно же, сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения». «Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции», – сказал Путин, обратив внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей.

Как уточнил Путин, речь идет, в том числе, о материнском капитале.

Москва, Светлана Антонова

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