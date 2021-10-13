Власти Москвы объявили о начале экспресс-тестирования школьников на коронавирус

С завтрашнего дня, 14 октября, в Москве начнется эксперимент по экспресс-тестированию школьников на коронавирус. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, ученики десяти школ будут проходить проверку на наличие инфекции раз в две недели.

«Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня», – отметила Ракова.

При этом вице-мэр обратила внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача.

Ракова пояснила, что потребность в экспресс-тестировании школьников появилась в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей в последний месяц. Повлияло на решение и то, что дети почти в 1,5 раза чаще взрослых заражают коронавирусом совместно проживающих родственников. Сами дети при этом часто болеют бессимптомно, но их более старшие родные с высокой вероятностью переносят ковид тяжелее.

В столичном штабе по борьбе с Covid-19 уточнили, что с начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей. За последний месяц школьники заболевали в 2,5 раза больше, чем в предыдущий. Госпитализированы более 280 детей с начала сентября.

«В условиях, когда многие регионы переводят школы на удаленное обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19», – говорится в сообщении штаба.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.10.21

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