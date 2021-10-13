Тотальная слежка: власти Москвы планируют передать данные своего портала в систему распознавания лиц

Официальный портал мэрии Москвы mos.ru, через который жители столицы получают госуслуги, планируется модернизировать таким образом, чтобы все загруженные фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще одним новшеством станет сбор данных о смартфонах москвичей.

Издание отмечает, что на портале госзакупок появилась информация, что подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Информационный город» 5 октября заключило контракт с пермской компанией «Брайт софт» на 236 млн рублей. Подрядчик должен провести работы по развитию портала государственных и муниципальных услуг Москвы mos.ru, на которые отводится 440 дней с даты заключения контракта. Из техзадания следует, что компании предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

Известно, что ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. ПАРСИВ, по сути, представляет собой шлюз, через который полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать преступников. Сам mos.ru интегрирован с «Системой дистанционного обучения», «Единой мобильной платформой Москвы», порталом «Активный гражданин», Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы (ЕМИАС), системой ГИБДД и другими.

Так или иначе, в ДИТ не объяснили, зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ ЕЦХД и из каких конкретно сервисов они будут подгружаться. В департаменте лишь отметили, что «возможность самостоятельно загрузить фотографию предоставляется пользователям портала mos.ru при оформлении заявления для госуслуг». Телеметрические данные (об устройстве и операционной системе и другие) могут использоваться при обращении пользователя в службу поддержки, добавили в ДИТ.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Предполагается, что они с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут не только находить преступников, но и вычислять их маршруты передвижения и предполагаемых сообщников.

Как считают эксперты, эталонные фотографии будут использоваться как образец для сравнения и повышения качества распознавания лиц. «Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична – от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов», – пояснил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

По его мнению, возможно появление на черном рынке дополнительной услуги – пробить местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания не менее 95%. Именно такой показатель должна обеспечивать ПАРСИВ ЕЦХД.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян также полагает, что фотографии из информсистем Москвы могут быть использованы для обучения и тренировки распознавания лиц. Он отметил, что оговорка в законе «о персональных данных» об использовании такой информации «для целей госуправления» создает для мэрии широкие правовые возможности.

До сих пор власти не уточняли, откуда берут фотографии для распознавания лиц, отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По его словам, это могут быть фотографии из различных государственных информационных систем, в том числе с портала госуслуг, а также изображения из соцсетей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.10.21

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