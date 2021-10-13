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Среда, 13 октября 2021, 14:31 мск

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Власти Москвы опровергли передачу фото москвичей в систему распознавания лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опроверг информацию о передаче фотографий из профилей пользователей mos.ru в базу данных системы распознавания лиц, которую используют полиция. В ведомстве пояснили, что загрузка фото в личном кабинете не предусмотрена.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Согласно техзаданию, также подрядчик проекта – компания «Брайт софт» должна обеспечить сбор данных о смартфонах москвичей. Стоимость такой модернизации оценивается в 236 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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