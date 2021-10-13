«Активный гражданин» останется «фиктивным»: «ЕдРо» в Мосгордуме отказалось вернуть общественные слушания в очный формат

Сегодня Московская городская дума усилиями депутатов «Единой России» отклонила законопроект, который предполагал вернуть реальные общественные слушания в столице с возможностью очного обсуждения проектов и проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции со своей стороны высказали опасения, что такая ситуация спровоцирует рост социальной напряженности в Москве, власти которой фактически не прислушиваются к мнению горожан.

Разработчик законопроекта – депутат от «Яблока» Сергей Митрохин пояснил, что предложенный документ призван вернуть к действию институт общественных слушаний, который сегодня фактически отменен. «Практически два года ничего подобного не происходит. А происходит нечто, которое называется общественное обсуждение и проводится в электронной форме на ресурсе «Активный гражданин»… Суть моих предложений проста, решение в какой форме проводится данное мероприятие публичных слушаний или общественных обсуждений принимается не исполнительной властью, а представительным органом местного самоуправления данного конкретного района», – сказал он.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня в правах поражены не только муниципальные депутаты, у которых в Москве в тысячи раз меньше прав, чем у муниципалитетов других регионов России. «В первую очередь, этих прав лишены сами москвичи. Потому что они избирают депутатов с минимальными полномочиями. Если будет такой подход, у нас полное доминирование исполнительной власти, полная отупляющая централизация, которая будет вести к дальнейшему углублению социального напряжения в городе», – подчеркнул Митрохин.

Депутат от КПРФ Евгений Ступин поддержал инициативу Митрохина и обратил внимание, что москвичи не доверяют итогам голосования на «Активном гражданине». «Общественные слушания в Москве заменили «Фиктивным гражданином» – только так его москвичи называют, потому что никакого доверия ни ему, ни электронному голосованию у москвичей нет. Смотрим, например, по Косино-Ухтомскому району выставлялся на «Активный гражданин» проект новых дорог, согласно которому эти дороги должны пройти по 23 жилым домам. Что мы видим? Якобы жители проголосовали «за». Как депутат начинаю истребовать данные, кто там «за» проголосовал. Мне сначала отказали в предоставлении сведений. Через прокуратуру истребовал – «за» проголосовали только те, кто находится в здании ГБУ «Жилищник» района Косино-Ухтомский. То есть, только работники, которые приехали туда на вахту, административно зависимые. Только такие люди могут голосовать за мэрские проекты», – констатировал он.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева со своей стороны высказала мнение, что действие законопроекта необходимо расширить – «только жители должны решать, что можно строить, а что нет, а не чиновники, которые сегодня в Москве, завтра в Магадане, а после и вовсе со своими семьями, детьми и недвижимостью за границей». «Идея законопроекта прекрасная. Господам «единороссам» хочется сказать их же фразами – не надо заниматься юридическим пинг-понгом. Законопроект прекрасный, подправить все что нужно тоже не составляет никакого труда, а решать в нашем городе, что строится, и как он должен развиваться, и реновационные кварталы, и пилить или не пилить деревья, парки, скверы, – это все должны решать москвичи, а не чиновники», – подчеркнула Енгалычева.

Вместе с тем депутат Дмитрий Локтев заявил, что отказ голосовать за этот законопроект является признаком недоверия народным избранникам. «Каждый депутат сталкивался со случаями строительного изнасилования, которые идут со стороны стройкомплекса города, а также строительных олигархов. Проблема не только в публичных слушаниях, которые носят рекомендательный характер, а в Градостроительных земельных комиссиях – это серый кардинал строительной отрасли», – сказал он.

«Московские советы народных депутатов самые бесправные в России. Нужно поддерживать проект. Считаю, что отказ от поддержки данного закона, это недоверие к своим муниципальным депутатам, большинство из которых коллеги из «Единой России», – констатировал он.

Тем не менее, депутаты от «ЕР» не поддержали законопроект Митрохина, законопроект был отклонен.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.10.21

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