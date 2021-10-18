В Москве задержан мужчина, напавший на девочку в подъезде

В Москве задержан 39-летний мужчина по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Следственный комитет намерен ходатайствовать об его аресте.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка ведомства, ЧП произошло 14 октября. Мужчина, находясь вблизи жилого дома в районе Лианозово, проследовал в подъезд, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой несовершеннолетней 2007 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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