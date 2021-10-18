российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 октября 2021, 14:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве задержан мужчина, напавший на девочку в подъезде

В Москве задержан 39-летний мужчина по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Следственный комитет намерен ходатайствовать об его аресте.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка ведомства, ЧП произошло 14 октября. Мужчина, находясь вблизи жилого дома в районе Лианозово, проследовал в подъезд, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой несовершеннолетней 2007 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

Холодно и мокрый снег: синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды. / Рост продолжается: число заболевших коронавирусом в России превысило 8 млн. / Президент Сербии готовит выступление в Госдуме на русском языке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Массовая драка с участием мигрантов в Москве: задержано более 20 человек

Громкое дело: в Москве задержан ректор вуза, подозреваемый в крупном хищении

ЧП в Москве: женщина с двумя детьми упала из окна дома

ГК «ПИК» оценила ущерб в 100 млн рублей по уголовному делу бывшего вице-президента компании

«Речь идет о подонках»: Песков прокомментировал жестокое избиение мужчины в московском метро

Попытка убийства и угроза полиции: СКР раскрыл новые детали резонансного ЧП в московском метро

В Москве возбуждено 75 уголовных дел о поддельных ковид-справках

«Произвол и беззаконие!..» Зюганов заявил о «полицейском беспределе» в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы, ЧП в Москве,