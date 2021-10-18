Восемь человек арестованы: в Подмосковье остановлен «медицинский конвейер» по выдаче фальшивых ковид-сертификатов

В Подмосковье выявлена преступная группа, которая занималась продажей фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, в семе были задействованы должностные лица нескольких медучреждений, вносивших сведения на портал Госуслуг.

По данным следствия, два медработника одного из медицинских учреждений Московской области вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы государственного учёта и осуществляли выдачу поддельных справок и сертификатов для предоставления по месту требования. Шесть их посредников, находили с помощью сети Интернет желающих получить данные сертификаты без прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Предварительно установлено, что такими услугами воспользовались не менее 61 человека. В Росздравназдоре заявили о тысяче подобных случаев. Речь идет, в том числе, о внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг.

В СКР уточнили, что в настоящее время арестованы 8 человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от Covid-19,а также получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 237 УК РФ УК РФ).

В настоящее время по уголовному делу следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для следствия, проведено более 20 допросов.

Москва, Светлана Антонова

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