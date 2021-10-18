Масочный режим: власти Москвы усиливают контроль в общественном транспорте

В общественном транспорте Москвы усилены мобильные группы контролеров, которые будет следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, такое решение принято на фоне повышения заболеваемости коронавирусом.

«На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – цитирует его РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за спущенную маску в транспорте, Султанов уточнил, что «контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания».

Напомним, штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.

По данным столичного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа в Москве выявлено 6 823 новых случаев коронавируса. Суточная заболеваемость в мегаполисе пятый день превышает 6 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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