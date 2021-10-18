Правительство РФ затягивает решение с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ затягивает с решением проблемы индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была отменена в 2026 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что кабинет министров может представить согласованное предложение только в следующем году.

«Всё, что касается индексации пенсий работающих пенсионеров, вы знаете, что у нас эта полемика идёт ещё с прошлого созыва. Соответственно, окончательное решение по одному из вариантов ещё не принято», – сказал министр, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

Глава Минтруда обратил внимание, что вопрос «лежит в плоскости компетенций нескольких министерств». «В данном случае мы сейчас именно обсуждаем на площадке правительства различные варианты, и согласованная позиция, я думаю, что в ближайший… 2021-2022 год выйдем к вам для обсуждения», – уточнил Котяков.

Накопительная пенсия была заморожена в 2014 года. То есть отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть – идут на выплаты нынешним пенсионерам.

В 2016 году была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос возобновления индексации, однако решение до сих пор не принято.

Москва, Мария Соколова

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