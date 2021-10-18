российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 октября 2021, 17:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин поручил проработать вопрос о выплате 1 млн рублей на третьего ребенка жителям Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) семьям, права на получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития дальневосточного региона.

Предполагается, что данная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство, уточняется в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения этого поручения указал до 1 ноября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

К новому году: россиян предупредили о подорожании шампанского. / Правительство РФ затягивает решение с индексацией пенсий работающим пенсионерам. / Масочный режим: власти Москвы усиливают контроль в общественном транспорте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

СМИ анонсировали переговоры президентов Сербии и России в Москве

Путин: США санкциями расшатывают позицию доллара как мировой резервной валюты

Путин оценил вероятность повышения цен на нефть до $100

Путин развеял мифы о «руке» Москвы: газовый кризис в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

Путин поручил индексировать федеральные соцвыплаты по фактической инфляции

Путин определил главный приоритет для новой Госдумы

«Ничего страшного не происходит»: Путин объяснил свой кашель

«Страна продолжает нищать и вымирать ударными темпами»: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,