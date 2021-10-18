Путин поручил проработать вопрос о выплате 1 млн рублей на третьего ребенка жителям Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) семьям, права на получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития дальневосточного региона.

Предполагается, что данная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство, уточняется в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения этого поручения указал до 1 ноября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

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