Путин поручил проработать вопрос о выплате 1 млн рублей на третьего ребенка жителям Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) семьям, права на получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития дальневосточного региона.
Предполагается, что данная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство, уточняется в сообщении на сайте Кремля.
Срок исполнения этого поручения указал до 1 ноября.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 18.10.21
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