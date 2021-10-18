Массовое отравление детей в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления учеников одной школ в подмосковном Клину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Расследование ведется о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей с (ч.1 ст.236 УК РФ).

По данным следствия, ЧП произошло 15 октября, когда 42 ребенка обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Четверо детей остаются на стационарном лечении.

Предварительно установлено, что на объектах инвентаря и устройствах для приготовления пищи обнаружены астровирусы и ротовирусы, которые могли попасть туда как на объекте-носителе (заболевшем) так, и принесены на руках и одежде.

К настоящему времени осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употреблённых детьми в пищу и направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

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