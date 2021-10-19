В Москве видеокамеры начали фиксировать езду без включенных фар

В Москве начала работать система фотовидеофиксации автомобилей, двигающихся без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта. В ведомстве уточнили, что первая камера заработала на востоке мегаполиса.

«Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную», – пояснили в департаменте.

Чиновники уточнили, что фары ближнего света или дневные ходовые огни нужны для безопасности на дороге: машина с ними лучше заметна в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности.

Москва, Светлана Антонова

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