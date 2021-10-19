До февраля 2022 года: Собянин объявил о новых ковид-ограничениях в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении на территории столицы новых ограничений, которые градоначальник объяснил ростом заболеваемости коронавирусом. Речь идет об обязательном домашнем режиме для пожилых граждан и переводе на удаленную работу сотрудников предприятий. Меры введены до февраля 2022 года.

Собянин обратил внимание, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю. «С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время – 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – констатировал мэр.

По его словам, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

В этой ситуации столичный градоначальник распорядился:

I. С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.

II. Также с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30% от общего числа работников;

всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

III. Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 г. № 3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.

В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.10.21

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