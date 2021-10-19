Кремль: Путин пока не решил, вводить ли нерабочую неделю в РФ

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения о введении нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», – цитирует его слова «Интерфакс».
Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидситуацией – с 23 октября.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.10.21
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