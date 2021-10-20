Неделя тотальных ограничений: власти Москвы готовят полный локдаун

Власти Москвы обсуждают пакет новых ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных в столице случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Издание отмечает, что уже подготовлен проект указа мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно этому документу, в период нерабочих дней в столице могут быть закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется. Информацию о возможном закрытии салонов красоты и парикмахерских во время нерабочей недели подтвердил Forbes один из владельцев московской сети салонов красоты.

Еще один источник Forbes на ресторанном рынке подтвердил, что правительство Москвы собирается закрыть «не только рестораны, а вообще все – без возможности посещения по QR-кодам». О планах властей приостановить работу ресторанов, торговых центров, салонов красоты рестораторы узнали из проекта указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города, – говорится в публикации.

Как сообщал «Новый День», накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложение ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Накануне мэр Москвы объявил о новых ограничениях: до 25 февраля 2022 года пожилых москвичей обязали не покидать свои жилища, а предприятия – перевести до 30% сотрудников на удаленную работу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.21

Более 70 человек стали жертвами селей и наводнений в Индии. / Сергей Безруков попал в больницу с Covid-19. / Ущерб от преступлений в России достиг 345 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»