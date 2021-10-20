«Удивительное единодушие»: Мосгордума единогласно расширила льготы на проезд для многодетных семей

В Москве право на бесплатный проезд в общественном транспорте получили оба родителя многодетных семей, а их детям такая льгота продлена до 18-ти лет. Такое решение приняли сегодня депутаты столичного парламента. Новые правила касаются 110 тысяч москвичей.

В пояснительной записке говорится, что предоставляется «право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта обоим родителям в многодетной семье». «Установить, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения в образовательном учреждении», – говорится в документе.

Все присутствующие на заседании столичного парламента депутаты проголосовали за принятие закона. «Удивительное единодушие», – отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.10.21

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