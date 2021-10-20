«Созданы условия для массового заражения»: оппозиция в Мосгордуме устроила бунт

Очная перепись населения в условиях пандемии коронавируса преступна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступили оппозиционные депутаты Московской городской думы во время сегодняшнего пленарного заседания. При этом народные избранники в очередной раз обратили внимание на отсутствие причин для дистанционного формата работы московского парламента.

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Кадр из видеотрансляции заседания Мосгордумы

В частности, глава фракции «Справедливая Россия» Магомед Яндиев подчеркнул, что в российских регионах заседания местных парламентов проводятся в очном формате. «Притом, что в целом по России процент вакцинации порядка 45. Это данные с сайта «Стопкоронавирус». В Москве уровень гораздо выше – 61%, если не ошибаюсь, – один из максимальных уровней по России. Тем не менее, мы проводим заседания в дистанционном режиме. Хотел обратить внимание коллег на этот дисбаланс», – сказал он.

При этом депутат Елена Шувалова обратила внимание, что на фоне дистанционной работы перепись сотрудников Мосгордумы проводится очно. «Как такое возможно в нормальном адекватном обществе, когда депутатам – представителям миллионов москвичей не дают зайти в зал, а людям – совершенно не протестированные, непривитые, они стоят (здесь)?» – заявила она.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов со своей стороны сообщил, что думская оппозиция продолжит протест против дистанционного формата заседаний Мосгордумы. «Вы напрасно устроили на 4 этаже столпотворение из согнанных туда сотрудников Мосгордумы (для очной переписи), напрасно устроили однодневный ремонт на первом этаже главного корпуса… Мы решительно осуждаем созданные вами условия для массового заражения сотрудников Думы, – людей, которые вполне могли пройти перепись, не уходя со своих рабочих мест через Интернет. Не надо пытаться так с нами играть, пожалуйста. Мы все равно найдем, где нам провести наше очное заседание, поскольку мы все привитые», – сказал он.

На видеотрансляции очное заседание оппозиционных депутатов сопровождалось изображением плаката «Очная перепись при пандемии преступна!»

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.10.21

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