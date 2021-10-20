Путин распорядился принять меры для сдерживания цен на продукты питания

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Об этом глава государства распорядился на совещании с членами правительства РФ.

Путин уточнил, что данный комплекс мер должен нивелировать «те негативные последствия, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе отражаться на экономике РФ», передает ТАСС.

Президент обратил внимание, что «как только цены на минеральные удобрения, производимые на основе газа, будут расти, а они уже растут, предприятия же закрываются, возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать все по высоким ценам».

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие», – сказал глава государства.

При этом Путин призвал «не какие-то алармистские решения принимать, а выверенные, заранее подготовленные, просчитанные».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.21

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