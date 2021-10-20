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Среда, 20 октября 2021, 18:22 мск

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Путин распорядился принять меры для сдерживания цен на продукты питания

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Об этом глава государства распорядился на совещании с членами правительства РФ.

Путин уточнил, что данный комплекс мер должен нивелировать «те негативные последствия, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе отражаться на экономике РФ», передает ТАСС.

Президент обратил внимание, что «как только цены на минеральные удобрения, производимые на основе газа, будут расти, а они уже растут, предприятия же закрываются, возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать все по высоким ценам».

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие», – сказал глава государства.

При этом Путин призвал «не какие-то алармистские решения принимать, а выверенные, заранее подготовленные, просчитанные».

Москва, Светлана Антонова

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© 2021, РИА «Новый День»

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