Риск дефолтов повышается: эксперт оценила последствия карантинного закрытия торговых центров

Карантинное закрытие торговых центров в Москве и Московской области на 11 дней, объявленных властями нерабочими, может увеличить риск возникновения дефолта для слабо восстановившейся отрасли, особенно для малого бизнеса. Такое мнение высказала руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова в комментарии РИА «Новости».

По оценке эксперта, в процентном соотношении потери торговых центров составят минимум 90% от выручки за период вынужденного простоя. При этом Антонова обратила внимание, что большинству участников рынка кажется странным закрытие предприятий торговли, так как санитарные условия, дисциплина в современных ТЦ и ресторанах намного эффективнее для безопасности людей, чем в общественном транспорте.

«Да, большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай наступлении очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих на вынос. Однако, для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – подчеркнула она.

Антонова также пояснила, что если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, то остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о жестком локлауне с 28 октября по 7 ноября. В этот период должны приостановить работу предприятия сферы торговли и услуг. Аналогичные меры на территории Московской области ввел губернатор региона Андрей Воробьев.

Москва, Светлана Антонова

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