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Четверг, 21 октября 2021, 17:34 мск

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Нерабочие дни: общественный транспорт в Москве будет работать по обычному графику

В Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Об этом говорится в официальном сообщении столичного департамента транспорта.

«Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Мы также продолжаем выполнять все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную дензинфекцию транспорта и всех поверхностей», – уточнил глава департамента Максим Ликсутов.

По его словам, мэр Москвы поручил обеспечить работу транспорта без снижения интенсивности движения, что это позволит соблюдать социальную дистанцию. «Мы максимально обезопасили поездки и как и прежде проводим усиленную дезинфекцию. Наши меры по борьбе с вирусом признаны одними из лучших в мире специалистами ВОЗ и Международного союза общественного транспорта (МСОТ)», – заверил Ликсутов.

Москва, Светлана Антонова

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