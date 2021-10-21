Московские власти обещают усилить контроль за соблюдением масочного режима

В Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и объектах общественного питания. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», – цитирует чиновника РИА «Новости».

В то же время Роспотребнадзор пообещал в усиленном режиме контролировать соблюдение антикоронавирусных мер в общественном транспорте, в том числе в такси. «Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах транспорта города Москвы, включая такси», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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