ЧП в Москве: лифт с людьми упал с высоты 5 этажа

Сегодня утром в Москве произошло обрушение лифта с высоты пятого этажа в жилом доме на улице Покрышкина. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, в момент ЧП внутри подъемника находились десять человек – шестеро взрослых и четыре ребенка.

В столичном главке Следственного комитета уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Между 2 и 3 этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения», – пояснили в надзорном ведомстве.

В настоящее время сотрудники СКР и прокуратуры работают на месте происшествия. По факту случившегося организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как предполагается, результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.10.21

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