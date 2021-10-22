Ураган в Москве: пострадал даже Кремль (ВИДЕО)

Сегодняшний ураган в Москве привел к повреждению стены московского Кремля. Порывы ветра были настолько сильными, что были снесены строительные леса и один из зубцов крепости. Видео ЧП опубликовано в телеграм-канале издания Baza.
Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил о порывистом ветре скоростью до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендовали москвичам в течение дня обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 22.10.21
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