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Пятница, 22 октября 2021, 16:20 мск

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Ураган в Москве: пострадал даже Кремль (ВИДЕО)

Фото РИА «Новый День»

Сегодняшний ураган в Москве привел к повреждению стены московского Кремля. Порывы ветра были настолько сильными, что были снесены строительные леса и один из зубцов крепости. Видео ЧП опубликовано в телеграм-канале издания Baza.

Telegram: Ураган в Москве

Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил о порывистом ветре скоростью до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендовали москвичам в течение дня обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

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