Метанол добрался до Москвы: возбуждено уголовное дело после отравления трех человек

В Москве после гибели мужчины и отравления алкоголем двух его знакомых на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет об отравлении метанолом.

По данным следствия, 11 октября трое мужчин, находясь в кафе на улице Академика Семенова, употребляли принесённую с собой алкогольную продукцию, которую им сбыли неустановленные лица на территории Московской области. После этого они были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом отравление метанолом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался.

В настоящее время проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности.

«Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал «Новый День», ранее в Свердловской области в результате отравления скончались 24 человека. В крови погибших был обнаружен метанол. В начале октября аналогичное ЧП произошло в Оренбургской области: правоохранители задержали 15 подозреваемых по делу о гибели от метанола 34 человек.

Москва, Светлана Антонова

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