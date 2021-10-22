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Пятница, 22 октября 2021, 19:53 мск

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В московских школах могут объявить досрочные каникулы

Осенние каникулы в школах могут начаться досрочно – с 25 октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент образования. Сообщается, что такое решение может быть принято по согласованию с управляющим советом.

Собеседник агентства обратил внимание, что в детских садах в этот период будут созданы дежурные группы, где будут обеспечены все меры профилактики заболевания. Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано дистанционно.

Накануне мэр Москвы объявил о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Для учеников школ и дошкольных групп с 30 октября предусмотрены каникулы.

Москва, Светлана Антонова

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