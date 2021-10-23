Локдаун как «контрольный выстрел в голову»: ритейлеры, рестораторы и кинопрокатчики опасаются краха и волны банкротств

Жесткие ограничительные меры, объявленные московскими властями с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, могут привести к краху отрасли развлечений и банкротствам в ресторанном бизнесе. Кинопрокатчики объявляют о переносах премьер и настаивают на господдержке, которая, как полагают эксперты, не может некоторым сегментам, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание опросило кинотеатры, организаторов концертов, рестораторов и ритейлеров о том, как они намерены действовать в связи с объявленным локдауном в Москве. Его последствия могут оказаться особенно острыми, потому что на ноябрьские праздники многие рассчитывали как на время активизации бизнеса.

Кинопрокатчики планировали премьеры на длинных выходных с 4 по 7 ноября и теперь решили перенести их выпуск. В частности, Disney сдвинул блокбастер «Вечные» от Marvel с 4 на 8 ноября, «Последнюю дуэль» Ридли Скотта – с 28 октября на 18 ноября, «Французский вестник» Уэса Андерсона – с 11 на 18 ноября. Новые даты действуют только для России, в СНГ график премьер прежний, уточнили в Disney.

На 9 декабря перенесены «Море волнуется раз» (дистрибутор – Planeta Inform) и «Все прошло хорошо» Франсуа Озона (A-One FIlms), на 18 ноября переехала «Медея» Александра Зельдовича («Наше кино»), на 2 декабря – мультфильм «Щенячий патруль», 25 ноября вместо 28 октября выйдет «Помогите, я уменьшил своих друзей» («Пионер»). В ЦПШ не уточнили перспективы крупного релиза фильма «Летчик», намеченного на 4 ноября; его кампания в наружной рекламе и интернете уже идет.

Как пояснил директор по маркетингу сети «Формулы кино» и «Синема парка» Сергей Кузнецов, столь жесткие ограничения оказались неожиданными, и «кинопрокат к ним не готов». Москва и Московская области дают 40% выручки от проката. «Новый локдаун запускает цепь неблагоприятных для рынка последствий – от потери выручки до нового переноса релизов. Очевидно, что необходима господдержка отрасли», – заявили «Ъ» в «Каро».

На крупных концертных площадках Москвы даты, на которые пришелся локдаун, были почти полностью заняты, уточнил изданию гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. В Crocus City Hall планировались концерты Ольги Бузовой (28 октября), Олега Газманова (30 октября), группы «Пикник» (5 ноября), Вячеслава Бутусова (6 ноября). «Концерт Ольги Бузовой переносится. По остальным мероприятиям у нас совещание», – сообщил представитель площадки. Москва – важный рынок, в 2019 году ее доля в продажах всех билетов превышала 33%, а только в концертах – 40%, пояснил Минин.

Организаторы ждали хотя бы равных ограничений, но государственные театры и музеи могут работать с заполняемостью 50%, а концерты закрыты полностью, подчеркивает общественный омбудсмен в сфере культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. «Мы наблюдаем полную остановку продаж билетов на мероприятия и массовые возвраты. Это крах для отрасли, обороты которой уже сократились более чем на 90%».

К убыткам также готовятся организаторы деловых мероприятий. На период локдауна на Timepad зарегистрированы форумы с оборотом от 12 млн рублей каждый, организаторы могут потерять деньги, говорит руководитель ресурса Варвара Семенихина. В «Экспоцентре» на локдаун были запланированы четыре выставки, в «Крокус Экспо» 28 октября должны были стартовать пять. «Большинство организаторов не хочет переносить события в онлайн и стремится передвинуть их на другие даты», – пояснила она.

Для ресторанов, которые до сих пор не оправились от летних потерь из-за QR-кодов, локдаун может стать «контрольным выстрелом в голову», полагает сооснователь сети «Раковая» Евгений Ничипурук.

«Очень жаль, что нас не предупреждают заранее. Бизнесмены могли бы сразу начать договариваться с поставщиками и арендодателями на более долгий горизонт. Мы увидим много закрытий навсегда», – отметил он.

Даже если Москва поддержит отрасль субсидиями и льготами, это не спасет большинство рестораторов, считает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. «За исключением крупнейших сетей фастфуда рестораторы лишатся выручки полностью. Доставка не поможет», – полагает он.

«С позитивом на этот локдаун смотреть сложно, – подтверждает управляющий директор универмага «Цветной» Ирина Рябко.– Мы потратили миллионы рублей на меры безопасности, вакцинировали практически весь персонал, но все равно закрытия магазинов на фоне свободного доступа в общественный транспорт выглядят, мягко говоря, неочевидными».

Эксперты ожидают, что трафик ТЦ упадет до 30% от уровня 2019 года и ограничения до двух недель «обойдутся без существенных дисконтов арендаторам».

Москва, Андрей Романов

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