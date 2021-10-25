В Москве начал действовать новый режим ковид-ограничений

Сегодня в Москве вступили в силу ограничительные меры для пожилых и хронически больных граждан, которые теперь обязаны находиться дома до 25 февраля 2022 года. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, люди старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями должны не покидать места проживания.

При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Домашний режим ограничений не распространяется на москвичей, которые в последние шесть месяцев перенесли COVID-19, а также на тех, кто завершил курс вакцинации против коронавируса.

Вместе с тем с 25 октября по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников.

Ограничения введены в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Дополнительные ограничения с режимом нерабочих дней в Москве начнут действовать с 28 октября по 7 ноября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.10.21

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