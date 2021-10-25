Крушение самолета в Подмосковье: СКР опубликовал кадры с места ЧП

Следственный комитет раскрыл подробности смертельного ЧП в Подмосковье, где накануне потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», в результате чего двое человек погибли. Как уточнили в ведомстве, в числе версий случившегося – техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

«Следствием установлено, что 24 октября 2021 года в районе посадочный площадки «Ватулино», расположенной в Рузском городском округе, потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт А-22» под управлением пилота (он же собственник самолета) 1952 года рождения, с пассажиром на борту, в результате которого оба погибли на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Крушение самолета

По факту случившегося следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 253 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями произведен осмотр места крушения воздушного судна, в ходе которого зафиксировано его месторасположение, установлен разброс лопастей винта двигателя, изъят датчик высоты, назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, осмотрен ангар посадочной площадки «Ватулино», где осуществлялось хранение воздушного судна, изъяты образцы топлива самолета, его техническая документация, допрошены работники аэродрома.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.10.21

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