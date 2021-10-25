Московская полиция организовала розыск знаменитой актрисы

Московская полиция начала проверку и организовала розыск после сообщения от жителя столицы о пропаже его 81-летней матери, передает РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве. Издание уточняет, что речь идет о знаменитой актрисе Светлане Светличной.

Как сообщается, накануне в отдел МВД России по району Богородское в Москве от жителя города поступило сообщение, что с 21 октября не выходит на связь его мать, а ее местонахождение неизвестно. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей», – уточнили в полиции.

О пропаже актрисы ранее сообщала газета «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник. По информации «МК», в полицию обратились неназванная родственница Светличной и ее сын. В своей квартире актрису не обнаружили.

Недавно 81-летняя актриса перенесла травму головы, на нее упал софит во время съемок, после чего у Светличной, по данным «МК», появились признаки деменции. Кроме того, в ноябре 2020 года артистка перенесла инсульт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.10.21

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