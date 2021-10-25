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Понедельник, 25 октября 2021, 16:37 мск

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Московские власти пообещали не продлевать локдаун после 7 ноября

В Москве не планируется продление нерабочих дней после 7 ноября. Об этом говорится в официальном сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции», – подчеркнули в штабе в ответ на информацию в соцсетях и СМИ и возможном продлении карантинных ограничений.

Напомним, указом мэра Москвы Сергея Собянина нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. С сегодняшнего дня 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы, а жители столицы старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.

Москва, Светлана Антонова

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