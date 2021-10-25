«Бизнесу будет нанесен удар»: предприятия рискуют потерять до 50% выручки во время локдауна

Российский бизнес еще окончательно не оправился о предыдущих тотальных ограничений, вводимых властями для борьбы с коронавирусной угрозой, – в этой ситуации по предприятиям будет нанесен новый удар во время объявленных нерабочих дней. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев. По его оценке, попавшие под ограничения компании рискуют потерять до 50% выручки.

«Бизнесу будет нанесен удар. Бизнес и так не до конца оправился от прошлого локдауна. Больше всего пострадают те сегменты, где имеется прямой контакт с покупателями и потребителями, например, рестораны, торговые центры, спорт и в целом сфера развлечений. Предприятия могут потерять около 40-50% выручки», – сказал он.

Как полагает эксперт, если ограничения продлится только неделю, то сильного влияния на экономику страны в среднесрочной перспективе не будет, но при этом возможно, что россияне вновь увидят повышение цен.

«Локдаун может привести к повышенному кратковременному росту спроса на продукты, что может привести к некоторому росту цен, но эффект будет не такой значительный. Основные факторы роста цен иные. Локдаун же может внести дополнительный вклад в рост цен, но краткосрочный эффект», – пояснил Алиев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.10.21

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