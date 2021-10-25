«ЦБ своими действиями еще сильнее прибивает экономику»: Россию ожидает кризис с постоянным ростом цен

Российскую экономику ожидает рецессия, о чем свидетельствует политика Центрального банка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал финансовый аналитик Владимир Левченко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, мир вошел в длительный цикл роста цен, предсказать последствия которого невозможно.

«То, что сделал ЦБ в пятницу, резко подняв процентную ставку сразу на 0,75%, – это явилось шоком для рынка. Собственно, на этом курс рубля резко вырос и за доллар стали давать меньше 70 рублей. Но это привело к тому, что долговой рынок стал инверсионным. Прошлую неделю индексы облигаций госзайма закрылись даже ниже, чем он был на пике паники в марте прошлого года. Это важно. И впервые в истории постсоветской России на такой динамике долгового рынка рубль растет, а не падает. Все это приводит к тому, что краткосрочные процентные ставки росли быстрее, чем процентные ставки по длинным облигациям. Это всегда без исключения приводило к рецессии. Например, в России такое последний раз было во второй половине 2013 года. И сейчас будет то же самое», – пояснил Левченко.

Эксперт обратил внимание, что попытки с помощью укрепления курса рубля сгладить инфляцию могут помочь только «локально» и «в краткосрочном плане». «В долгосрочном плане это создаст еще более худшие условия для функционирования российской экономики, потому как это будет происходить исключительно через ограничения свободного рынка и через падение нормы прибыли в большинстве отраслей нашей экономики, и соответственно, через возникновение дефицита», – уточнил Левченко.

«У ЦБ нет возможности постоянно повышать ставку – тем более, когда кривая доходности стала инверсионной, соответственно, экономика резко тормозится и ЦБ своими действиями еще сильнее прибивает экономику. Понятно, что Росстат – наш волшебник, но при такой политике ЦБ при любых ценах «Газпром» станет убыточным. В какой-то момент наш ЦБ будет вынужден слабее реагировать на эту инфляцию», – констатировал он.

Левченко также подчеркнул, что «стимулирующие меры привели к тому, что вся мировая экономика стала убыточна». «При этом у нас (в России) инфляция максимальная с 2015 года, а в США инфляция максимальна с 81-го года. То есть те люди, которые у нас принимают решения, в этом состоит их ошибка, – они верят, что эта инфляция временная везде», -отметил аналитик.

«Мы видим развал той фазы капиталистического способа производства, который начался с 1971 года, когда доллар был отвязан от золотого содержания. Но большая разница между тем, что происходило тогда, стагфляцией в 70-е годы и текущей ситуацией состоит в отсутствии новых рынков. То есть, новых рынков на планете Земля нет с 2007 года. Тогда новых рынков было огромное количество и стагфляция была только в развитых странах. Сейчас стагфляция будет везде… Под предлогом борьбы и поднятия экономики после ковидных ограничений мы получили разрыв цепочек поставок, всплеск инфляции и дефицит на фоне падения потребления. Нам уже рассказывают сказки про рост спроса, но роста спроса нет… по сравнению с 19-м годом нет роста спроса нигде», – констатировал Левченко, пояснив – «мы сейчас вошли в очень длительный цикл глобального роста цен».

«Эффективность нынешней экономической модели глубоко отрицательна. Эта модель себя изжила, ее можно только поменять, ее нельзя реанимировать», – заключил аналитик.

Москва, Мария Соколова

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